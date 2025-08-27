Moedas / UUUU
UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)
13.77 USD 0.30 (2.13%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UUUU para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.63 e o mais alto foi 14.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Energy Fuels Inc (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UUUU Notícias
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- Energy Fuels (UUUU) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Ações de urânio disparam após planos dos EUA para aumentar reserva estratégica
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Energy Fuels Inc (UUUU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is It Worth Investing in Energy Fuels (UUUU) Based on Wall Street's Bullish Views?
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Energy Fuels stock hits 52-week high at $13.35
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Energy Fuels (UUUU) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Energy Fuels Trades at Premium Value: How to Play the Stock?
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- UUUU Ramps Up Uranium Output & Sets Bold 2025 Targets: What's Next?
- Energy Fuels Inc (UUUU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CCJ Cuts McArthur Rive Output Outlook: Can Cigar Lake Bridge the Gap?
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Vanadium Miners News For The Month Of August 2025
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
Faixa diária
13.63 14.37
Faixa anual
3.20 14.40
- Fechamento anterior
- 14.07
- Open
- 14.36
- Bid
- 13.77
- Ask
- 14.07
- Low
- 13.63
- High
- 14.37
- Volume
- 7.767 K
- Mudança diária
- -2.13%
- Mudança mensal
- 25.41%
- Mudança de 6 meses
- 266.22%
- Mudança anual
- 148.56%
