UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)
14.08 USD 0.01 (0.07%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UUUU hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.63 bis zu einem Hoch von 14.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Fuels Inc (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.63 14.37
Jahresspanne
3.20 14.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.07
- Eröffnung
- 14.36
- Bid
- 14.08
- Ask
- 14.38
- Tief
- 13.63
- Hoch
- 14.37
- Volumen
- 18.318 K
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 28.23%
- 6-Monatsänderung
- 274.47%
- Jahresänderung
- 154.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K