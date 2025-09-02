KurseKategorien
UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)

14.08 USD 0.01 (0.07%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UUUU hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.63 bis zu einem Hoch von 14.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Energy Fuels Inc (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.63 14.37
Jahresspanne
3.20 14.40
Vorheriger Schlusskurs
14.07
Eröffnung
14.36
Bid
14.08
Ask
14.38
Tief
13.63
Hoch
14.37
Volumen
18.318 K
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
28.23%
6-Monatsänderung
274.47%
Jahresänderung
154.15%
