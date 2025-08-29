Divisas / UUUU
UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)
14.07 USD 0.63 (4.69%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UUUU de hoy ha cambiado un 4.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.47, mientras que el máximo ha alcanzado 14.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Energy Fuels Inc (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UUUU News
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- Energy Fuels (UUUU) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Las acciones de uranio se disparan mientras EE.UU. planea aumentar sus reservas estratégicas
- Acciones de uranio se disparan tras planes de EE.UU. de aumentar reservas
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Energy Fuels Inc (UUUU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is It Worth Investing in Energy Fuels (UUUU) Based on Wall Street's Bullish Views?
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Energy Fuels stock hits 52-week high at $13.35
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Energy Fuels (UUUU) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Energy Fuels Trades at Premium Value: How to Play the Stock?
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- UUUU Ramps Up Uranium Output & Sets Bold 2025 Targets: What's Next?
- Energy Fuels Inc (UUUU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CCJ Cuts McArthur Rive Output Outlook: Can Cigar Lake Bridge the Gap?
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Vanadium Miners News For The Month Of August 2025
Rango diario
13.47 14.15
Rango anual
3.20 14.40
- Cierres anteriores
- 13.44
- Open
- 13.67
- Bid
- 14.07
- Ask
- 14.37
- Low
- 13.47
- High
- 14.15
- Volumen
- 18.573 K
- Cambio diario
- 4.69%
- Cambio mensual
- 28.14%
- Cambio a 6 meses
- 274.20%
- Cambio anual
- 153.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B