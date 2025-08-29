通貨 / UUUU
UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)
14.08 USD 0.01 (0.07%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UUUUの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり13.63の安値と14.37の高値で取引されました。
Energy Fuels Inc (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UUUU News
1日のレンジ
13.63 14.37
1年のレンジ
3.20 14.40
- 以前の終値
- 14.07
- 始値
- 14.36
- 買値
- 14.08
- 買値
- 14.38
- 安値
- 13.63
- 高値
- 14.37
- 出来高
- 18.318 K
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- 28.23%
- 6ヶ月の変化
- 274.47%
- 1年の変化
- 154.15%
