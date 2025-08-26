Валюты / UUUU
UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)
13.44 USD 0.34 (2.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UUUU за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.19, а максимальная — 14.40.
Следите за динамикой Energy Fuels Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UUUU
- Energy Fuels (UUUU) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Акции урановых компаний растут на фоне планов США увеличить стратегические запасы
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- Energy Fuels Inc (UUUU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is It Worth Investing in Energy Fuels (UUUU) Based on Wall Street's Bullish Views?
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Energy Fuels stock hits 52-week high at $13.35
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Energy Fuels (UUUU) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Energy Fuels Trades at Premium Value: How to Play the Stock?
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- UUUU Ramps Up Uranium Output & Sets Bold 2025 Targets: What's Next?
- Energy Fuels Inc (UUUU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CCJ Cuts McArthur Rive Output Outlook: Can Cigar Lake Bridge the Gap?
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Vanadium Miners News For The Month Of August 2025
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
- Energy Fuels stock soars after rare earth supply deal with Vulcan Elements
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
Дневной диапазон
13.19 14.40
Годовой диапазон
3.20 14.40
- Предыдущее закрытие
- 13.78
- Open
- 14.40
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Low
- 13.19
- High
- 14.40
- Объем
- 19.217 K
- Дневное изменение
- -2.47%
- Месячное изменение
- 22.40%
- 6-месячное изменение
- 257.45%
- Годовое изменение
- 142.60%
