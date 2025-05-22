Dövizler / UUU
UUU: Universal Security Instruments Inc
6.81 USD 0.07 (1.04%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UUU fiyatı bugün 1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.90 ve Yüksek fiyatı olarak 7.75 aralığında işlem gördü.
Universal Security Instruments Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
UUU haberleri
- Ault Milton C III, Universal Safety Products (UUU) hisselerini satın aldı
- Ault Milton C III buys Universal Safety Products (UUU) shares
- Universal Safety Products stock soars after declaring special dividend
- universal security instruments appoints new auditor following acquisition
- Universal Security Instruments Stock Hits 52-Week High at $2.51
- UUU stock soars to 52-week high, hits $2.48 amid strong gains
Günlük aralık
5.90 7.75
Yıllık aralık
1.11 8.27
- Önceki kapanış
- 6.74
- Açılış
- 6.41
- Satış
- 6.81
- Alış
- 7.11
- Düşük
- 5.90
- Yüksek
- 7.75
- Hacim
- 743
- Günlük değişim
- 1.04%
- Aylık değişim
- 17.62%
- 6 aylık değişim
- 264.17%
- Yıllık değişim
- 513.51%
21 Eylül, Pazar