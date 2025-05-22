QuotazioniSezioni
Valute / UUU
Tornare a Azioni

UUU: Universal Security Instruments Inc

6.81 USD 0.07 (1.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UUU ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.90 e ad un massimo di 7.75.

Segui le dinamiche di Universal Security Instruments Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UUU News

Intervallo Giornaliero
5.90 7.75
Intervallo Annuale
1.11 8.27
Chiusura Precedente
6.74
Apertura
6.41
Bid
6.81
Ask
7.11
Minimo
5.90
Massimo
7.75
Volume
743
Variazione giornaliera
1.04%
Variazione Mensile
17.62%
Variazione Semestrale
264.17%
Variazione Annuale
513.51%
21 settembre, domenica