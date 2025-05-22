Валюты / UUU
UUU: Universal Security Instruments Inc
6.49 USD 0.14 (2.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UUU за сегодня изменился на 2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.31, а максимальная — 6.76.
Следите за динамикой Universal Security Instruments Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.31 6.76
Годовой диапазон
1.11 8.27
- Предыдущее закрытие
- 6.35
- Open
- 6.58
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- Low
- 6.31
- High
- 6.76
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- 2.20%
- Месячное изменение
- 12.09%
- 6-месячное изменение
- 247.06%
- Годовое изменение
- 484.68%
