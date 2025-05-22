통화 / UUU
UUU: Universal Security Instruments Inc
6.81 USD 0.07 (1.04%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UUU 환율이 오늘 1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.90이고 고가는 7.75이었습니다.
Universal Security Instruments Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UUU News
- Ault Milton C III, Universal Safety Products(UUU) 주식 매수
- Ault Milton C III buys Universal Safety Products (UUU) shares
- Universal Safety Products stock soars after declaring special dividend
- universal security instruments appoints new auditor following acquisition
- Universal Security Instruments Stock Hits 52-Week High at $2.51
- UUU stock soars to 52-week high, hits $2.48 amid strong gains
일일 변동 비율
5.90 7.75
년간 변동
1.11 8.27
- 이전 종가
- 6.74
- 시가
- 6.41
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- 저가
- 5.90
- 고가
- 7.75
- 볼륨
- 743
- 일일 변동
- 1.04%
- 월 변동
- 17.62%
- 6개월 변동
- 264.17%
- 년간 변동율
- 513.51%
20 9월, 토요일