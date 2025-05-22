Moedas / UUU
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UUU: Universal Security Instruments Inc
6.74 USD 0.42 (6.65%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UUU para hoje mudou para 6.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.55 e o mais alto foi 6.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Universal Security Instruments Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UUU Notícias
- Diretor Ault Milton C III compra ações da Universal Safety Products (UUU)
- Ault Milton C III buys Universal Safety Products (UUU) shares
- Universal Safety Products stock soars after declaring special dividend
- universal security instruments appoints new auditor following acquisition
- Universal Security Instruments Stock Hits 52-Week High at $2.51
- UUU stock soars to 52-week high, hits $2.48 amid strong gains
Faixa diária
5.55 6.88
Faixa anual
1.11 8.27
- Fechamento anterior
- 6.32
- Open
- 6.18
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Low
- 5.55
- High
- 6.88
- Volume
- 827
- Mudança diária
- 6.65%
- Mudança mensal
- 16.41%
- Mudança de 6 meses
- 260.43%
- Mudança anual
- 507.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh