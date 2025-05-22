Währungen / UUU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UUU: Universal Security Instruments Inc
7.17 USD 0.43 (6.38%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UUU hat sich für heute um 6.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.90 bis zu einem Hoch von 7.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Security Instruments Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UUU News
- Ault Milton C III buys Universal Safety Products (UUU) shares
- Universal Safety Products stock soars after declaring special dividend
- universal security instruments appoints new auditor following acquisition
- Universal Security Instruments Stock Hits 52-Week High at $2.51
- UUU stock soars to 52-week high, hits $2.48 amid strong gains
Tagesspanne
5.90 7.75
Jahresspanne
1.11 8.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.74
- Eröffnung
- 6.41
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Tief
- 5.90
- Hoch
- 7.75
- Volumen
- 343
- Tagesänderung
- 6.38%
- Monatsänderung
- 23.83%
- 6-Monatsänderung
- 283.42%
- Jahresänderung
- 545.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K