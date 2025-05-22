Devises / UUU
UUU: Universal Security Instruments Inc
6.81 USD 0.07 (1.04%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UUU a changé de 1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.90 et à un maximum de 7.75.
Suivez la dynamique Universal Security Instruments Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Ault Milton C III buys Universal Safety Products (UUU) shares
- Universal Safety Products stock soars after declaring special dividend
- universal security instruments appoints new auditor following acquisition
- Universal Security Instruments Stock Hits 52-Week High at $2.51
- UUU stock soars to 52-week high, hits $2.48 amid strong gains
Range quotidien
5.90 7.75
Range Annuel
1.11 8.27
- Clôture Précédente
- 6.74
- Ouverture
- 6.41
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- Plus Bas
- 5.90
- Plus Haut
- 7.75
- Volume
- 743
- Changement quotidien
- 1.04%
- Changement Mensuel
- 17.62%
- Changement à 6 Mois
- 264.17%
- Changement Annuel
- 513.51%
