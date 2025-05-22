クォートセクション
UUU: Universal Security Instruments Inc

6.74 USD 0.42 (6.65%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UUUの今日の為替レートは、6.65%変化しました。日中、通貨は1あたり5.55の安値と6.88の高値で取引されました。

Universal Security Instruments Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.55 6.88
1年のレンジ
1.11 8.27
以前の終値
6.32
始値
6.18
買値
6.74
買値
7.04
安値
5.55
高値
6.88
出来高
827
1日の変化
6.65%
1ヶ月の変化
16.41%
6ヶ月の変化
260.43%
1年の変化
507.21%
