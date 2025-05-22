通貨 / UUU
UUU: Universal Security Instruments Inc
6.74 USD 0.42 (6.65%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UUUの今日の為替レートは、6.65%変化しました。日中、通貨は1あたり5.55の安値と6.88の高値で取引されました。
Universal Security Instruments Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UUU News
- オールト・ミルトン・C・3世、ユニバーサル・セーフティ・プロダクツ（UUU）株を購入
1日のレンジ
5.55 6.88
1年のレンジ
1.11 8.27
- 以前の終値
- 6.32
- 始値
- 6.18
- 買値
- 6.74
- 買値
- 7.04
- 安値
- 5.55
- 高値
- 6.88
- 出来高
- 827
- 1日の変化
- 6.65%
- 1ヶ月の変化
- 16.41%
- 6ヶ月の変化
- 260.43%
- 1年の変化
- 507.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K