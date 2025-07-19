Dövizler / UMI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
50.70 USD 0.53 (1.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UMI fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.44 ve Yüksek fiyatı olarak 51.11 aralığında işlem gördü.
USCF Midstream Energy Income Fund ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMI haberleri
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.26%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.20%
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.55%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.26%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.34%
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.71%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.10%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.04%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.48%
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 1.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.53%
- Umicore posts H1 earnings beat, keeps FY EBITDA outlook unchanged
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.13%
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.17%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.46%
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
Günlük aralık
50.44 51.11
Yıllık aralık
43.79 55.05
- Önceki kapanış
- 51.23
- Açılış
- 51.11
- Satış
- 50.70
- Alış
- 51.00
- Düşük
- 50.44
- Yüksek
- 51.11
- Hacim
- 46
- Günlük değişim
- -1.03%
- Aylık değişim
- 0.40%
- 6 aylık değişim
- -1.92%
- Yıllık değişim
- 13.52%
21 Eylül, Pazar