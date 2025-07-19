FiyatlarBölümler
Dövizler / UMI
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF

50.70 USD 0.53 (1.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UMI fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.44 ve Yüksek fiyatı olarak 51.11 aralığında işlem gördü.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.44 51.11
Yıllık aralık
43.79 55.05
Önceki kapanış
51.23
Açılış
51.11
Satış
50.70
Alış
51.00
Düşük
50.44
Yüksek
51.11
Hacim
46
Günlük değişim
-1.03%
Aylık değişim
0.40%
6 aylık değişim
-1.92%
Yıllık değişim
13.52%
21 Eylül, Pazar