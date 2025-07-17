通貨 / UMI
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
51.23 USD 0.37 (0.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UMIの今日の為替レートは、0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり50.94の安値と51.27の高値で取引されました。
USCF Midstream Energy Income Fund ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UMI News
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.26%
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Umicore posts H1 earnings beat, keeps FY EBITDA outlook unchanged
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
1日のレンジ
50.94 51.27
1年のレンジ
43.79 55.05
- 以前の終値
- 50.86
- 始値
- 50.94
- 買値
- 51.23
- 買値
- 51.53
- 安値
- 50.94
- 高値
- 51.27
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 0.73%
- 1ヶ月の変化
- 1.45%
- 6ヶ月の変化
- -0.89%
- 1年の変化
- 14.71%
