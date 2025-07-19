통화 / UMI
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
50.70 USD 0.53 (1.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UMI 환율이 오늘 -1.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.44이고 고가는 51.11이었습니다.
USCF Midstream Energy Income Fund ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMI News
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Umicore posts H1 earnings beat, keeps FY EBITDA outlook unchanged
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
일일 변동 비율
50.44 51.11
년간 변동
43.79 55.05
- 이전 종가
- 51.23
- 시가
- 51.11
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- 저가
- 50.44
- 고가
- 51.11
- 볼륨
- 46
- 일일 변동
- -1.03%
- 월 변동
- 0.40%
- 6개월 변동
- -1.92%
- 년간 변동율
- 13.52%
20 9월, 토요일