UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF

50.70 USD 0.53 (1.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UMI a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.44 et à un maximum de 51.11.

Range quotidien
50.44 51.11
Range Annuel
43.79 55.05
Clôture Précédente
51.23
Ouverture
51.11
Bid
50.70
Ask
51.00
Plus Bas
50.44
Plus Haut
51.11
Volume
46
Changement quotidien
-1.03%
Changement Mensuel
0.40%
Changement à 6 Mois
-1.92%
Changement Annuel
13.52%
20 septembre, samedi