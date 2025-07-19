Devises / UMI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
50.70 USD 0.53 (1.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UMI a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.44 et à un maximum de 51.11.
Suivez la dynamique USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMI Nouvelles
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.26%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.20%
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.55%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.26%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.34%
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.71%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.10%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.04%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.48%
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 1.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.53%
- Umicore posts H1 earnings beat, keeps FY EBITDA outlook unchanged
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.13%
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.17%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.46%
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
Range quotidien
50.44 51.11
Range Annuel
43.79 55.05
- Clôture Précédente
- 51.23
- Ouverture
- 51.11
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- Plus Bas
- 50.44
- Plus Haut
- 51.11
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- 0.40%
- Changement à 6 Mois
- -1.92%
- Changement Annuel
- 13.52%
20 septembre, samedi