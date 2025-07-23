Divisas / UMI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
50.86 USD 0.31 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UMI de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.65, mientras que el máximo ha alcanzado 51.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas USCF Midstream Energy Income Fund ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMI News
- Las bolsas de valores de Bélgica cerraron con subidas; el BEL 20 ganó un 0.07%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Las bolsas de valores de Bélgica cerraron con caídas; el BEL 20 perdió un 1.20%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.20%
- Las bolsas de valores de Bélgica cerraron con subidas; el BEL 20 ganó un 0.26%
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.55%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.26%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.34%
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.71%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.10%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.04%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.48%
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 1.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.53%
- Umicore posts H1 earnings beat, keeps FY EBITDA outlook unchanged
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.13%
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.17%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.46%
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
Rango diario
50.65 51.03
Rango anual
43.79 55.05
- Cierres anteriores
- 50.55
- Open
- 50.91
- Bid
- 50.86
- Ask
- 51.16
- Low
- 50.65
- High
- 51.03
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 0.71%
- Cambio a 6 meses
- -1.61%
- Cambio anual
- 13.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B