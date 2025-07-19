QuotazioniSezioni
Valute / UMI
Tornare a Azioni

UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF

50.70 USD 0.53 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UMI ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.44 e ad un massimo di 51.11.

Segui le dinamiche di USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMI News

Intervallo Giornaliero
50.44 51.11
Intervallo Annuale
43.79 55.05
Chiusura Precedente
51.23
Apertura
51.11
Bid
50.70
Ask
51.00
Minimo
50.44
Massimo
51.11
Volume
46
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
0.40%
Variazione Semestrale
-1.92%
Variazione Annuale
13.52%
21 settembre, domenica