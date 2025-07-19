Valute / UMI
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
50.70 USD 0.53 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UMI ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.44 e ad un massimo di 51.11.
Segui le dinamiche di USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UMI News
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.26%
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
Intervallo Giornaliero
50.44 51.11
Intervallo Annuale
43.79 55.05
- Chiusura Precedente
- 51.23
- Apertura
- 51.11
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- Minimo
- 50.44
- Massimo
- 51.11
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- 0.40%
- Variazione Semestrale
- -1.92%
- Variazione Annuale
- 13.52%
21 settembre, domenica