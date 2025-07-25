Moedas / UMI
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
51.23 USD 0.37 (0.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UMI para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.94 e o mais alto foi 51.27.
Veja a dinâmica do par de moedas USCF Midstream Energy Income Fund ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UMI Notícias
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Umicore posts H1 earnings beat, keeps FY EBITDA outlook unchanged
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
Faixa diária
50.94 51.27
Faixa anual
43.79 55.05
- Fechamento anterior
- 50.86
- Open
- 50.94
- Bid
- 51.23
- Ask
- 51.53
- Low
- 50.94
- High
- 51.27
- Volume
- 36
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- 1.45%
- Mudança de 6 meses
- -0.89%
- Mudança anual
- 14.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh