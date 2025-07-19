KurseKategorien
Währungen / UMI
Zurück zum Aktien

UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF

50.67 USD 0.56 (1.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UMI hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.44 bis zu einem Hoch von 51.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die USCF Midstream Energy Income Fund ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMI News

Tagesspanne
50.44 51.11
Jahresspanne
43.79 55.05
Vorheriger Schlusskurs
51.23
Eröffnung
51.11
Bid
50.67
Ask
50.97
Tief
50.44
Hoch
51.11
Volumen
39
Tagesänderung
-1.09%
Monatsänderung
0.34%
6-Monatsänderung
-1.97%
Jahresänderung
13.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K