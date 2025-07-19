Währungen / UMI
UMI: USCF Midstream Energy Income Fund ETF
50.67 USD 0.56 (1.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UMI hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.44 bis zu einem Hoch von 51.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die USCF Midstream Energy Income Fund ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
50.44 51.11
Jahresspanne
43.79 55.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.23
- Eröffnung
- 51.11
- Bid
- 50.67
- Ask
- 50.97
- Tief
- 50.44
- Hoch
- 51.11
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- -1.97%
- Jahresänderung
- 13.46%
