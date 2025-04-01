Dövizler / UMC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
7.13 USD 0.14 (2.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UMC fiyatı bugün 2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.07 ve Yüksek fiyatı olarak 7.16 aralığında işlem gördü.
United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMC haberleri
- United Microelectronics Stock: Cyclicality, Structure, And Dividends Assessed (NYSE:UMC)
- Morgan Stanley, yapay zeka talebi nedeniyle Globalwafers hisse senedi notunu yükseltti
- Globalwafers stock rating upgraded by Morgan Stanley on AI demand
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- 3 Cheap Tech Stocks to Buy Right Now
- United Microelectronics earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- United Microelectronics Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UMC)
- United Microelectronics Corporation (UMC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is United Microelectronics Stock Falling On Wednesday? - United Microelectronics (NYSE:UMC)
- UMC vs. NVMI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy United Microelectronics (UMC) Stock?
- UMC in 2025: Resilience, Recovery and Long-Term Promise
- Exclusive-China-linked hackers target Taiwan’s chip industry with increasing attacks, researchers say
- Bernstein reiterates Underperform rating on United Microelectronics stock at $4.80
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- United Microelectronics: 3rd Place Outperforming 1st Is Short-Lived (NYSE:UMC)
- Broadcom, Nvidia Tapped for AI's Next Big Wave in Optical Chips
- Goldman Sachs cuts UMC stock rating, targets NT$40.50
- United Microelectronics Boasts Q1 Gains, Faces Caution Over Tariff Impact On Future Orders - United Microelectronics (NYSE:UMC)
- Chipmaker UMC says no merger ’activity’ right now, amid GlobalFoundries talk
- Trump Tariff Wars: China's New Rule To Exempt Nvidia, Qualcomm And Others From Levies, But These Chip Companies Will Be Hit With 125% Tariffs - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- United Microelectronics (UMC) Stock: The Mirage Of A High Dividend Yield
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of Q2 2025
- GlobalFoundries Explores Merger With Taiwan's UMC To Strengthen US Semiconductor Industry - GLOBALFOUNDRIES (NASDAQ:GFS), United Microelectronics (NYSE:UMC)
Günlük aralık
7.07 7.16
Yıllık aralık
5.61 8.46
- Önceki kapanış
- 6.99
- Açılış
- 7.13
- Satış
- 7.13
- Alış
- 7.43
- Düşük
- 7.07
- Yüksek
- 7.16
- Hacim
- 4.595 K
- Günlük değişim
- 2.00%
- Aylık değişim
- 8.52%
- 6 aylık değişim
- 2.89%
- Yıllık değişim
- -15.32%
21 Eylül, Pazar