UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
6.99 USD 0.12 (1.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UMCの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり6.89の安値と7.00の高値で取引されました。
United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.89 7.00
1年のレンジ
5.61 8.46
- 以前の終値
- 6.87
- 始値
- 6.93
- 買値
- 6.99
- 買値
- 7.29
- 安値
- 6.89
- 高値
- 7.00
- 出来高
- 5.021 K
- 1日の変化
- 1.75%
- 1ヶ月の変化
- 6.39%
- 6ヶ月の変化
- 0.87%
- 1年の変化
- -16.98%
