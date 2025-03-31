통화 / UMC
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
7.13 USD 0.14 (2.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UMC 환율이 오늘 2.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.07이고 고가는 7.16이었습니다.
United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UMC News
- 글로벌웨이퍼스, AI 수요에 힘입어 모건 스탠리, 투자의견 상향
- Globalwafers stock rating upgraded by Morgan Stanley on AI demand
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- 3 Cheap Tech Stocks to Buy Right Now
- United Microelectronics earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- United Microelectronics Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UMC)
- United Microelectronics Corporation (UMC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is United Microelectronics Stock Falling On Wednesday? - United Microelectronics (NYSE:UMC)
- UMC vs. NVMI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy United Microelectronics (UMC) Stock?
- UMC in 2025: Resilience, Recovery and Long-Term Promise
- Exclusive-China-linked hackers target Taiwan’s chip industry with increasing attacks, researchers say
- Bernstein reiterates Underperform rating on United Microelectronics stock at $4.80
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- United Microelectronics: 3rd Place Outperforming 1st Is Short-Lived (NYSE:UMC)
- Broadcom, Nvidia Tapped for AI's Next Big Wave in Optical Chips
- Goldman Sachs cuts UMC stock rating, targets NT$40.50
- United Microelectronics Boasts Q1 Gains, Faces Caution Over Tariff Impact On Future Orders - United Microelectronics (NYSE:UMC)
- Chipmaker UMC says no merger ’activity’ right now, amid GlobalFoundries talk
- Trump Tariff Wars: China's New Rule To Exempt Nvidia, Qualcomm And Others From Levies, But These Chip Companies Will Be Hit With 125% Tariffs - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- United Microelectronics (UMC) Stock: The Mirage Of A High Dividend Yield
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of Q2 2025
- GlobalFoundries Explores Merger With Taiwan's UMC To Strengthen US Semiconductor Industry - GLOBALFOUNDRIES (NASDAQ:GFS), United Microelectronics (NYSE:UMC)
- Mr. Cooper Group, Southern States Bancshares, Corcept Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), B&G Foods (NYSE:BGS)
일일 변동 비율
7.07 7.16
년간 변동
5.61 8.46
- 이전 종가
- 6.99
- 시가
- 7.13
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- 저가
- 7.07
- 고가
- 7.16
- 볼륨
- 4.595 K
- 일일 변동
- 2.00%
- 월 변동
- 8.52%
- 6개월 변동
- 2.89%
- 년간 변동율
- -15.32%
