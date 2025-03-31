Währungen / UMC
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
6.99 USD 0.12 (1.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UMC hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.89 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMC News
Tagesspanne
6.89 7.00
Jahresspanne
5.61 8.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.87
- Eröffnung
- 6.93
- Bid
- 6.99
- Ask
- 7.29
- Tief
- 6.89
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 5.021 K
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- 6.39%
- 6-Monatsänderung
- 0.87%
- Jahresänderung
- -16.98%
