Валюты / UMC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
6.83 USD 0.02 (0.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UMC за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.83, а максимальная — 6.88.
Следите за динамикой United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UMC
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- 3 Cheap Tech Stocks to Buy Right Now
- United Microelectronics earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- United Microelectronics Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UMC)
- United Microelectronics Corporation (UMC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is United Microelectronics Stock Falling On Wednesday? - United Microelectronics (NYSE:UMC)
- UMC vs. NVMI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy United Microelectronics (UMC) Stock?
- UMC in 2025: Resilience, Recovery and Long-Term Promise
- Exclusive-China-linked hackers target Taiwan’s chip industry with increasing attacks, researchers say
- Bernstein reiterates Underperform rating on United Microelectronics stock at $4.80
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- United Microelectronics: 3rd Place Outperforming 1st Is Short-Lived (NYSE:UMC)
- Broadcom, Nvidia Tapped for AI's Next Big Wave in Optical Chips
- Goldman Sachs cuts UMC stock rating, targets NT$40.50
- United Microelectronics Boasts Q1 Gains, Faces Caution Over Tariff Impact On Future Orders - United Microelectronics (NYSE:UMC)
- Chipmaker UMC says no merger ’activity’ right now, amid GlobalFoundries talk
- Trump Tariff Wars: China's New Rule To Exempt Nvidia, Qualcomm And Others From Levies, But These Chip Companies Will Be Hit With 125% Tariffs - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- United Microelectronics (UMC) Stock: The Mirage Of A High Dividend Yield
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of Q2 2025
- GlobalFoundries Explores Merger With Taiwan's UMC To Strengthen US Semiconductor Industry - GLOBALFOUNDRIES (NASDAQ:GFS), United Microelectronics (NYSE:UMC)
- Mr. Cooper Group, Southern States Bancshares, Corcept Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), B&G Foods (NYSE:BGS)
- UMC stock surges on report of GlobalFoundries merger talks
- GlobalFoundries and Taiwanese chipmaker UMC mull potential merger, sources say
Дневной диапазон
6.83 6.88
Годовой диапазон
5.61 8.46
- Предыдущее закрытие
- 6.85
- Open
- 6.86
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Low
- 6.83
- High
- 6.88
- Объем
- 2.990 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 3.96%
- 6-месячное изменение
- -1.44%
- Годовое изменение
- -18.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.