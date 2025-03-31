Moedas / UMC
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
6.91 USD 0.04 (0.58%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UMC para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.89 e o mais alto foi 6.93.
Veja a dinâmica do par de moedas United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.89 6.93
Faixa anual
5.61 8.46
- Fechamento anterior
- 6.87
- Open
- 6.93
- Bid
- 6.91
- Ask
- 7.21
- Low
- 6.89
- High
- 6.93
- Volume
- 297
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- 5.18%
- Mudança de 6 meses
- -0.29%
- Mudança anual
- -17.93%
