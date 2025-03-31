货币 / UMC
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
6.90 USD 0.07 (1.02%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UMC汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点6.88和高点6.93进行交易。
关注United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.88 6.93
年范围
5.61 8.46
- 前一天收盘价
- 6.83
- 开盘价
- 6.90
- 卖价
- 6.90
- 买价
- 7.20
- 最低价
- 6.88
- 最高价
- 6.93
- 交易量
- 591
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 5.02%
- 6个月变化
- -0.43%
- 年变化
- -18.05%
