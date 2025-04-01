QuotazioniSezioni
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock

7.13 USD 0.14 (2.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UMC ha avuto una variazione del 2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.07 e ad un massimo di 7.16.

Segui le dinamiche di United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.07 7.16
Intervallo Annuale
5.61 8.46
Chiusura Precedente
6.99
Apertura
7.13
Bid
7.13
Ask
7.43
Minimo
7.07
Massimo
7.16
Volume
4.595 K
Variazione giornaliera
2.00%
Variazione Mensile
8.52%
Variazione Semestrale
2.89%
Variazione Annuale
-15.32%
