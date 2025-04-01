Valute / UMC
UMC: United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock
7.13 USD 0.14 (2.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UMC ha avuto una variazione del 2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.07 e ad un massimo di 7.16.
Segui le dinamiche di United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UMC News
Intervallo Giornaliero
7.07 7.16
Intervallo Annuale
5.61 8.46
- Chiusura Precedente
- 6.99
- Apertura
- 7.13
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- Minimo
- 7.07
- Massimo
- 7.16
- Volume
- 4.595 K
- Variazione giornaliera
- 2.00%
- Variazione Mensile
- 8.52%
- Variazione Semestrale
- 2.89%
- Variazione Annuale
- -15.32%
20 settembre, sabato