FiyatlarBölümler
Dövizler / UMBF
Geri dön - Hisse senetleri

UMBF: UMB Financial Corporation

122.54 USD 1.64 (1.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UMBF fiyatı bugün -1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 121.53 ve Yüksek fiyatı olarak 124.08 aralığında işlem gördü.

UMB Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMBF haberleri

Günlük aralık
121.53 124.08
Yıllık aralık
82.00 129.94
Önceki kapanış
124.18
Açılış
124.08
Satış
122.54
Alış
122.84
Düşük
121.53
Yüksek
124.08
Hacim
830
Günlük değişim
-1.32%
Aylık değişim
1.34%
6 aylık değişim
20.90%
Yıllık değişim
17.71%
21 Eylül, Pazar