CotizacionesSecciones
Divisas / UMBF
Volver a Acciones

UMBF: UMB Financial Corporation

120.54 USD 1.65 (1.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UMBF de hoy ha cambiado un 1.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.16, mientras que el máximo ha alcanzado 123.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas UMB Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMBF News

Rango diario
119.16 123.20
Rango anual
82.00 129.94
Cierres anteriores
118.89
Open
119.16
Bid
120.54
Ask
120.84
Low
119.16
High
123.20
Volumen
787
Cambio diario
1.39%
Cambio mensual
-0.31%
Cambio a 6 meses
18.92%
Cambio anual
15.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B