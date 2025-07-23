KurseKategorien
UMBF: UMB Financial Corporation

124.18 USD 3.64 (3.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UMBF hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.44 bis zu einem Hoch von 124.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die UMB Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
119.44 124.42
Jahresspanne
82.00 129.94
Vorheriger Schlusskurs
120.54
Eröffnung
120.84
Bid
124.18
Ask
124.48
Tief
119.44
Hoch
124.42
Volumen
1.032 K
Tagesänderung
3.02%
Monatsänderung
2.70%
6-Monatsänderung
22.51%
Jahresänderung
19.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K