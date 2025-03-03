FiyatlarBölümler
Dövizler / UHT
Geri dön - Hisse senetleri

UHT: Universal Health Realty Income Trust

41.39 USD 0.65 (1.55%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UHT fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.24 ve Yüksek fiyatı olarak 42.25 aralığında işlem gördü.

Universal Health Realty Income Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UHT haberleri

Günlük aralık
41.24 42.25
Yıllık aralık
34.56 46.00
Önceki kapanış
42.04
Açılış
42.05
Satış
41.39
Alış
41.69
Düşük
41.24
Yüksek
42.25
Hacim
236
Günlük değişim
-1.55%
Aylık değişim
2.20%
6 aylık değişim
1.10%
Yıllık değişim
-10.02%
21 Eylül, Pazar