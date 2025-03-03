Валюты / UHT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UHT: Universal Health Realty Income Trust
40.97 USD 0.99 (2.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UHT за сегодня изменился на -2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.87, а максимальная — 42.10.
Следите за динамикой Universal Health Realty Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UHT
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Universal Health Realty Stock: FFO May Reach $3.60/Share In 2026 (NYSE:UHT)
- Universal Health Realty Stock Declines Following Mixed Q2 Earnings
- UHT Posts Q2 Profit and FFO Decline
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- The Smartest Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
- Should You Forget Johnson & Johnson and Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock Instead?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- The Inflation That Wasn't
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Universal Health Realty Income Trust raises quarterly dividend
- Universal Health Realty: A Buy Even As Fed Rate Cut Benefits Largely Shift To 2026 (UHT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Universal Health Realty: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:UHT)
Дневной диапазон
40.87 42.10
Годовой диапазон
34.56 46.00
- Предыдущее закрытие
- 41.96
- Open
- 42.04
- Bid
- 40.97
- Ask
- 41.27
- Low
- 40.87
- High
- 42.10
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- -2.36%
- Месячное изменение
- 1.16%
- 6-месячное изменение
- 0.07%
- Годовое изменение
- -10.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.