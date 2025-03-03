Devises / UHT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UHT: Universal Health Realty Income Trust
41.39 USD 0.65 (1.55%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UHT a changé de -1.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.24 et à un maximum de 42.25.
Suivez la dynamique Universal Health Realty Income Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHT Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Universal Health Realty Stock: FFO May Reach $3.60/Share In 2026 (NYSE:UHT)
- Universal Health Realty Stock Declines Following Mixed Q2 Earnings
- UHT Posts Q2 Profit and FFO Decline
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- The Smartest Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
- Should You Forget Johnson & Johnson and Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock Instead?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- The Inflation That Wasn't
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Universal Health Realty Income Trust raises quarterly dividend
- Universal Health Realty: A Buy Even As Fed Rate Cut Benefits Largely Shift To 2026 (UHT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Universal Health Realty: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:UHT)
Range quotidien
41.24 42.25
Range Annuel
34.56 46.00
- Clôture Précédente
- 42.04
- Ouverture
- 42.05
- Bid
- 41.39
- Ask
- 41.69
- Plus Bas
- 41.24
- Plus Haut
- 42.25
- Volume
- 236
- Changement quotidien
- -1.55%
- Changement Mensuel
- 2.20%
- Changement à 6 Mois
- 1.10%
- Changement Annuel
- -10.02%
20 septembre, samedi