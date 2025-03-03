クォートセクション
UHT: Universal Health Realty Income Trust

42.04 USD 0.48 (1.15%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UHTの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり41.52の安値と42.26の高値で取引されました。

Universal Health Realty Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
41.52 42.26
1年のレンジ
34.56 46.00
以前の終値
41.56
始値
41.66
買値
42.04
買値
42.34
安値
41.52
高値
42.26
出来高
131
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
3.80%
6ヶ月の変化
2.69%
1年の変化
-8.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K