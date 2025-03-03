通貨 / UHT
UHT: Universal Health Realty Income Trust
42.04 USD 0.48 (1.15%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UHTの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり41.52の安値と42.26の高値で取引されました。
Universal Health Realty Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHT News
1日のレンジ
41.52 42.26
1年のレンジ
34.56 46.00
- 以前の終値
- 41.56
- 始値
- 41.66
- 買値
- 42.04
- 買値
- 42.34
- 安値
- 41.52
- 高値
- 42.26
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 1.15%
- 1ヶ月の変化
- 3.80%
- 6ヶ月の変化
- 2.69%
- 1年の変化
- -8.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K