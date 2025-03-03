KurseKategorien
UHT: Universal Health Realty Income Trust

41.79 USD 0.25 (0.59%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UHT hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.53 bis zu einem Hoch von 42.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Universal Health Realty Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
41.53 42.25
Jahresspanne
34.56 46.00
Vorheriger Schlusskurs
42.04
Eröffnung
42.05
Bid
41.79
Ask
42.09
Tief
41.53
Hoch
42.25
Volumen
58
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
3.19%
6-Monatsänderung
2.08%
Jahresänderung
-9.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K