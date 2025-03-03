Währungen / UHT
UHT: Universal Health Realty Income Trust
41.79 USD 0.25 (0.59%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UHT hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.53 bis zu einem Hoch von 42.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Health Realty Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UHT News
Tagesspanne
41.53 42.25
Jahresspanne
34.56 46.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.04
- Eröffnung
- 42.05
- Bid
- 41.79
- Ask
- 42.09
- Tief
- 41.53
- Hoch
- 42.25
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- 3.19%
- 6-Monatsänderung
- 2.08%
- Jahresänderung
- -9.15%
