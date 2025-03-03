Moedas / UHT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UHT: Universal Health Realty Income Trust
41.80 USD 0.24 (0.58%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UHT para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.52 e o mais alto foi 42.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Universal Health Realty Income Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHT Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Universal Health Realty Stock: FFO May Reach $3.60/Share In 2026 (NYSE:UHT)
- Universal Health Realty Stock Declines Following Mixed Q2 Earnings
- UHT Posts Q2 Profit and FFO Decline
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- The Smartest Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
- Should You Forget Johnson & Johnson and Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock Instead?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- The Inflation That Wasn't
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Universal Health Realty Income Trust raises quarterly dividend
- Universal Health Realty: A Buy Even As Fed Rate Cut Benefits Largely Shift To 2026 (UHT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Universal Health Realty: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:UHT)
Faixa diária
41.52 42.02
Faixa anual
34.56 46.00
- Fechamento anterior
- 41.56
- Open
- 41.66
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Low
- 41.52
- High
- 42.02
- Volume
- 40
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- 3.21%
- Mudança de 6 meses
- 2.10%
- Mudança anual
- -9.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh