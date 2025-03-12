FiyatlarBölümler
Dövizler / UHG
Geri dön - Hisse senetleri

UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock

4.26 USD 0.14 (3.18%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UHG fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.25 ve Yüksek fiyatı olarak 4.52 aralığında işlem gördü.

United Homes Group Inc - Class A Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UHG haberleri

Günlük aralık
4.25 4.52
Yıllık aralık
1.60 6.93
Önceki kapanış
4.40
Açılış
4.42
Satış
4.26
Alış
4.56
Düşük
4.25
Yüksek
4.52
Hacim
118
Günlük değişim
-3.18%
Aylık değişim
2.40%
6 aylık değişim
46.39%
Yıllık değişim
-30.62%
21 Eylül, Pazar