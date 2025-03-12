Dövizler / UHG
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.26 USD 0.14 (3.18%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UHG fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.25 ve Yüksek fiyatı olarak 4.52 aralığında işlem gördü.
United Homes Group Inc - Class A Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
UHG haberleri
Günlük aralık
4.25 4.52
Yıllık aralık
1.60 6.93
- Önceki kapanış
- 4.40
- Açılış
- 4.42
- Satış
- 4.26
- Alış
- 4.56
- Düşük
- 4.25
- Yüksek
- 4.52
- Hacim
- 118
- Günlük değişim
- -3.18%
- Aylık değişim
- 2.40%
- 6 aylık değişim
- 46.39%
- Yıllık değişim
- -30.62%
21 Eylül, Pazar