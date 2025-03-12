통화 / UHG
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.26 USD 0.14 (3.18%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UHG 환율이 오늘 -3.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.25이고 고가는 4.52이었습니다.
United Homes Group Inc - Class A Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UHG News
- United Homes Stock Slips Post Q2 Earnings Despite Higher Margins
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United Homes (UHG) Q2 Revenue Falls 4%
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- United Homes Group reports decline in Q2 new orders and closings
- United Homes Group: Further Upside Is Warranted (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group reports shareholder meeting results
- United Homes Group soars 71% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- United Homes Group’s executive chairman buys $487,500 in stock
- United Homes Group names new CEO, explores strategic options
- United Homes Group: Not Bad, But Not Great (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
4.25 4.52
년간 변동
1.60 6.93
- 이전 종가
- 4.40
- 시가
- 4.42
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- 저가
- 4.25
- 고가
- 4.52
- 볼륨
- 118
- 일일 변동
- -3.18%
- 월 변동
- 2.40%
- 6개월 변동
- 46.39%
- 년간 변동율
- -30.62%
20 9월, 토요일