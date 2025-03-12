Valute / UHG
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.26 USD 0.14 (3.18%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UHG ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.25 e ad un massimo di 4.52.
Segui le dinamiche di United Homes Group Inc - Class A Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.25 4.52
Intervallo Annuale
1.60 6.93
- Chiusura Precedente
- 4.40
- Apertura
- 4.42
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- Minimo
- 4.25
- Massimo
- 4.52
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- -3.18%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 46.39%
- Variazione Annuale
- -30.62%
21 settembre, domenica