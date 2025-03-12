QuotazioniSezioni
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock

4.26 USD 0.14 (3.18%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UHG ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.25 e ad un massimo di 4.52.

Segui le dinamiche di United Homes Group Inc - Class A Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.25 4.52
Intervallo Annuale
1.60 6.93
Chiusura Precedente
4.40
Apertura
4.42
Bid
4.26
Ask
4.56
Minimo
4.25
Massimo
4.52
Volume
118
Variazione giornaliera
-3.18%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
46.39%
Variazione Annuale
-30.62%
