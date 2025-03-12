货币 / UHG
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.08 USD 0.02 (0.49%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UHG汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点4.03和高点4.24进行交易。
关注United Homes Group Inc - Class A Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UHG新闻
- United Homes Stock Slips Post Q2 Earnings Despite Higher Margins
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United Homes (UHG) Q2 Revenue Falls 4%
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- United Homes Group reports decline in Q2 new orders and closings
- United Homes Group: Further Upside Is Warranted (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group reports shareholder meeting results
- United Homes Group soars 71% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- United Homes Group’s executive chairman buys $487,500 in stock
- United Homes Group names new CEO, explores strategic options
- United Homes Group: Not Bad, But Not Great (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
4.03 4.24
年范围
1.60 6.93
- 前一天收盘价
- 4.06
- 开盘价
- 4.09
- 卖价
- 4.08
- 买价
- 4.38
- 最低价
- 4.03
- 最高价
- 4.24
- 交易量
- 155
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -1.92%
- 6个月变化
- 40.21%
- 年变化
- -33.55%
