UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.06 USD 0.06 (1.46%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UHG за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.06, а максимальная — 4.17.
Следите за динамикой United Homes Group Inc - Class A Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.06 4.17
Годовой диапазон
1.60 6.93
- Предыдущее закрытие
- 4.12
- Open
- 4.17
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Low
- 4.06
- High
- 4.17
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- -2.40%
- 6-месячное изменение
- 39.52%
- Годовое изменение
- -33.88%
