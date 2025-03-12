Währungen / UHG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.38 USD 0.02 (0.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UHG hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.38 bis zu einem Hoch von 4.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Homes Group Inc - Class A Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHG News
- United Homes Stock Slips Post Q2 Earnings Despite Higher Margins
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United Homes (UHG) Q2 Revenue Falls 4%
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- United Homes Group reports decline in Q2 new orders and closings
- United Homes Group: Further Upside Is Warranted (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group reports shareholder meeting results
- United Homes Group soars 71% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- United Homes Group’s executive chairman buys $487,500 in stock
- United Homes Group names new CEO, explores strategic options
- United Homes Group: Not Bad, But Not Great (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.38 4.52
Jahresspanne
1.60 6.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.40
- Eröffnung
- 4.42
- Bid
- 4.38
- Ask
- 4.68
- Tief
- 4.38
- Hoch
- 4.52
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 5.29%
- 6-Monatsänderung
- 50.52%
- Jahresänderung
- -28.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K