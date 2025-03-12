通貨 / UHG
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.40 USD 0.35 (8.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UHGの今日の為替レートは、8.64%変化しました。日中、通貨は1あたり4.14の安値と4.44の高値で取引されました。
United Homes Group Inc - Class A Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.14 4.44
1年のレンジ
1.60 6.93
- 以前の終値
- 4.05
- 始値
- 4.14
- 買値
- 4.40
- 買値
- 4.70
- 安値
- 4.14
- 高値
- 4.44
- 出来高
- 314
- 1日の変化
- 8.64%
- 1ヶ月の変化
- 5.77%
- 6ヶ月の変化
- 51.20%
- 1年の変化
- -28.34%
