UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock

4.40 USD 0.35 (8.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UHGの今日の為替レートは、8.64%変化しました。日中、通貨は1あたり4.14の安値と4.44の高値で取引されました。

United Homes Group Inc - Class A Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
4.14 4.44
1年のレンジ
1.60 6.93
以前の終値
4.05
始値
4.14
買値
4.40
買値
4.70
安値
4.14
高値
4.44
出来高
314
1日の変化
8.64%
1ヶ月の変化
5.77%
6ヶ月の変化
51.20%
1年の変化
-28.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K