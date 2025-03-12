Divisas / UHG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UHG: United Homes Group Inc - Class A Common Stock
4.05 USD 0.01 (0.25%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UHG de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.03, mientras que el máximo ha alcanzado 4.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Homes Group Inc - Class A Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHG News
- United Homes Stock Slips Post Q2 Earnings Despite Higher Margins
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United Homes (UHG) Q2 Revenue Falls 4%
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- United Homes Group reports decline in Q2 new orders and closings
- United Homes Group: Further Upside Is Warranted (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group reports shareholder meeting results
- United Homes Group soars 71% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- United Homes Group’s executive chairman buys $487,500 in stock
- United Homes Group names new CEO, explores strategic options
- United Homes Group: Not Bad, But Not Great (NASDAQ:UHG)
- United Homes Group, Inc. (UHG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.03 4.24
Rango anual
1.60 6.93
- Cierres anteriores
- 4.06
- Open
- 4.09
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Low
- 4.03
- High
- 4.24
- Volumen
- 192
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- -2.64%
- Cambio a 6 meses
- 39.18%
- Cambio anual
- -34.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B