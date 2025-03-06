Dövizler / UCIB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T
27.0000 USD 0.6199 (2.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UCIB fiyatı bugün -2.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 27.0000 aralığında işlem gördü.
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCIB haberleri
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
Günlük aralık
27.0000 27.0000
Yıllık aralık
22.0600 29.1800
- Önceki kapanış
- 27.6199
- Açılış
- 27.0000
- Satış
- 27.0000
- Alış
- 27.0030
- Düşük
- 27.0000
- Yüksek
- 27.0000
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -2.24%
- Aylık değişim
- -0.78%
- 6 aylık değişim
- -4.42%
- Yıllık değişim
- 3.85%
21 Eylül, Pazar