UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T
27.0000 USD 0.6199 (2.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UCIB a changé de -2.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.0000 et à un maximum de 27.0000.
Suivez la dynamique ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCIB Nouvelles
Range quotidien
27.0000 27.0000
Range Annuel
22.0600 29.1800
- Clôture Précédente
- 27.6199
- Ouverture
- 27.0000
- Bid
- 27.0000
- Ask
- 27.0030
- Plus Bas
- 27.0000
- Plus Haut
- 27.0000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -2.24%
- Changement Mensuel
- -0.78%
- Changement à 6 Mois
- -4.42%
- Changement Annuel
- 3.85%
20 septembre, samedi