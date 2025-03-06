QuotazioniSezioni
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T

27.0000 USD 0.6199 (2.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UCIB ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.0000 e ad un massimo di 27.0000.

Segui le dinamiche di ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.0000 27.0000
Intervallo Annuale
22.0600 29.1800
Chiusura Precedente
27.6199
Apertura
27.0000
Bid
27.0000
Ask
27.0030
Minimo
27.0000
Massimo
27.0000
Volume
1
Variazione giornaliera
-2.24%
Variazione Mensile
-0.78%
Variazione Semestrale
-4.42%
Variazione Annuale
3.85%
