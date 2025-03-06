КотировкиРазделы
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T

27.6199 USD 0.7200 (2.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UCIB за сегодня изменился на 2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.3100, а максимальная — 27.6199.

Следите за динамикой ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.3100 27.6199
Годовой диапазон
22.0600 29.1800
Предыдущее закрытие
26.8999
Open
27.4100
Bid
27.6199
Ask
27.6229
Low
27.3100
High
27.6199
Объем
7
Дневное изменение
2.68%
Месячное изменение
1.50%
6-месячное изменение
-2.23%
Годовое изменение
6.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.