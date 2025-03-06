Валюты / UCIB
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T
27.6199 USD 0.7200 (2.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UCIB за сегодня изменился на 2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.3100, а максимальная — 27.6199.
Следите за динамикой ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.3100 27.6199
Годовой диапазон
22.0600 29.1800
- Предыдущее закрытие
- 26.8999
- Open
- 27.4100
- Bid
- 27.6199
- Ask
- 27.6229
- Low
- 27.3100
- High
- 27.6199
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 2.68%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- -2.23%
- Годовое изменение
- 6.23%
